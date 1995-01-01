Скупка банкнот

Купим или поможем оценить старые бумажные иностранные деньги, вышедшие из платёжного оборота и НЕ являющиеся платёжным средством, а именно банкноты: Швейцарские франки CHF ( в том числе 8 серия ! ), старые бумажные Английские фунты стерлингов, Ирландские фунты, Шотландские фунты, Немецкие марки ФРГ ( дойч марки которые давно не принимает банк или обменник ), Австрийские шиллинги, Нидерландские ( Голландские ) гульдены, Японские йены, новозеландские доллары, австралийские доллары, канадские доллары, финские марки, французские франки, кипрские фунты, бельгийские франки, греческие драхмы, испанские песеты, итальянские лиры, латвийские латы, литовские литы, нидерландские ( голландские ) гульдены, франки Люксембург, мальтийские лиры, cловенский толар, эстонские кроны, словацкие кроны, чешские кроны, венгерские форинты, норвежские кроны, шведские кроны, датские кроны ( Кроны Дания ), Китайский юань ( в т.ч. региональные выпуски ), Дирхам ОАЭ, Оманcкий риал, гонконгский доллар и банкноты некоторых других развитых стран, в том числе можно узнать как поменять в коллекцию редкие банкноты, курс у которых в прошлом.

Как обменять старые бумажные деньги вышедшие из платёжного обращения и НЕ являющиеся платёжным средством,

Интересуют старые иностранные купюры и боны, которые не принимают банки и нельзя сдать обменять в обменные пункты.

В том числе редкая валюта старого образца, деньги и боны иностранного государства.

Возможен выезд к Вам и обмен на то, что Вас интересует!

Читайте внимательно и обращайтесь, звоните +7-999-715-35-60 или пишите вацап всё обсудим.

Банкноты и старинные ценные бумаги

Нашей компанией осуществляется скупка антикварных и старых банкнот (бумажных денег):

- Царской России - купюры любого года выпуска

- временного правительства - любые денежные знаки

- различных белых правителей и гос.образований революционного смутного времени - любого года выпуска

- РСФСР и СССР до 1959 года выпуска!!!!

- РФ ( Современная Россия ) - только банкноты 1995 года выпуска незначительно число купюр!

- ИНОСТРАННЫХ государств - купюры любого года выпуска!!!

- Покупаем старинные облигации, векселя, акции, дорожные чеки, кредитные билеты и другие антикварные ценные бумаги до 1963 года выпуска.

Так же предлагаем выкуп любого военного антиквариата, наград, различных ценных старинных предметов и коллекций, раритетов, значков и т.д!

Возможен как срочный выкуп с оплатой сразу(!), так приём и помощь в быстрой реализации.

Наши квалифицированные специалисты осуществят бесплатную оценку и экспертизу в самые короткие сроки.

Преимущество услуги скупки у Нас заключаются в более выгодных условиях покупки.

Плюсы сотрудничества с Нами:

У Нас происходит полноценная ЧЕСТНАЯ оценка в т.ч. онлайн (смотрите ниже).

Скупаем в безопасном месте.

Конфиденциально.

Работаем официально с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Приём и Оплата сразу!

Всегда готовы договорится...

Возможно оценить Онлайн!!!

Если Вы хотите продать, то желательно написать полное описание и характеристики перечисленные ниже на 97932@mail.ru - и Мы сразу перезвоним Вам!

- Viber и WhatsApp +7-999-715-35-60 только для текстовых сообщений и фотографий по Viber и WhatsApp!



https://vk.com/id227635975

Пишите ответы по пунктам которые относится к Вашему предложению:



1) Ваш контактный телефон и где Вы территориально находитесь.

2) Качественная фотография с двух сторон - если купюр много, то можно обзорное фото сразу нескольких банкнот (в т.ч. фото если на бонах есть номера, подписи, надписи, штамп и т.д.)

3) Состояние бонов - бумажных денег ( пресс, хорошее, с оборота, если с дефектами то какими и т.д. ).

4) Фото экспертного заключения (если имеется и актуально для Вашего предложения) -- организация + Ф.И.О. эксперта.

5) Любая другая информация, полезная для оценки и ответа Вам!

6) Сумму денег которую Вы хотите уверено получить за предлагаемое если знаете, а если не знаете и нужна Наша оценка или возможен диалог по стоимости выкупа, помощи в реализации то тогда тоже так и напишите ответ на этот пункт!

Ждём от Вас информацию на 97932@mail.ru

Получив от Нас предварительный ответ по стоимости Вы сможете принять решение и быстро получить максимальную сумму денег в Нашей компании за старые бумажные денежные знаки.

Купля - продажа осуществляется в Москве и Московской области, покупка из регионов так же возможна - существует множество вариантов - подробней при переписке.

На стоимость бумажных денег влияет множество факторов из которых складывается цена.

При различных жизненных ситуациях перед многими людьми в настоящие время, стоит проблема куда быстро деть старые бумажные деньги - купюры и банкноты - боны, да же если Вы готовы отдать недорого - подарить предметам вторую жизнь в память о том кому они принадлежали.

Писать объявление продам отдам сдам продаю покупаю и тратить много времени - встречаться не понятно с кем.... не целесообразно.

Сдать в ломбард или комиссионный такое не нельзя... ( понятие комиссионка вообще устарело ).

Мы Купим то, что НЕ нужно Вам но интересно Нам!

Обратитесь к Нам и Мы поможем Вам в самые короткие сроки! Сохраним историю страны вместе!

Внимание - Возможно сотрудничество с любыми заинтересованными лицами по данной теме!

Пишите на e-mail: 97932@mail.ru

Так же принимаем любые старые награды, значки ( в том числе винтовые ), книги любого года издания.

Марки, конверты и открытки до 1955года выпуска.

Различные коллекции, военный антиквариат и атрибутику. Интересные предметы интерьера, картины.

Иконы написанные до 1922года. Любые патефоны и граммофоны. Литые фигуры ( литьё ).

Фарфоровые статуэтки советского периода до 70-х годов и дореволюционного времени, сервизы и отдельные предметы до 1940г выпуска.

Янтарь и изделия из янтаря. Автомобили советских годов выпуска ( можно не на ходу ).

Куплю бивни мамонта, слона, рог носорога, клык моржа, зуб кашалота и кита - как НЕ обработанные так и коллекционные.

Так же купим изделия из бивней и кости выше перечисленных животных!

Купим старые и современные фотоаппараты, различную оптику (объективы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы и др.)

Cтарые обычные фотографии сделанные до 1946г, так же покупаем документы и архивы до 1955г и другое!

Игрушечные детские модели машинок, ж.д. и другое.

Музыкальную импортную аудио-стерео аппаратуру до 1989г выпуска.

Куплю старые часы: настенные, напольные, каминные, настольные до 1945 года выпуска и карманные, наручные любого года выпуска!

Покупаем старинные банкноты и купюры, различные антикварные ценные бумаги.

Старые Швейцарские франки 8 серия, бумажные английские фунты стерлингов,

немецкие марки и банкноты некоторых других развитых стран, которые нельзя обменять в банке!

